5000 горожан вышли на улицы и привели в порядок Шымкент. Своеобразный флешмоб «Проснулся, убери свою планету» стал уже традиционным в Шымкенте. В канун праздников люди, не раздумывая, выходят на генеральную уборку города.

Принять участие в субботнике, очистить свою территорию от мусора мог каждый желающий. С раннего утра улицы подметали неравнодушные жители и даже гости города. В помощь сотрудники акимата предоставили 42 единицы спецтехники.

В порядок была приведена большая часть города: в основном горожане чистили тротуары и арыки, побелили 5223 дерева, а коммунальщики вывезли 530 кубометров мусора.

К слову, в общегородском субботнике приняли участие и чиновники. Акимы районов города вместе с жителями, вооружившись лопатами и метлами, очищали свои районы. Многие жители города в сети призвали общество проводить подобные субботники регулярно.