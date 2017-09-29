Какие знания получают дети в подготовительных классах шымкентских школ?

В шымкентских школах наблюдается большой наплыв малышей в подготовительные классы. Это дети, чей возраст еще не достиг 6 лет.

К началу учебного дня у дверей средней школы № 36 собрались детишки вместе со своими родителями. Это учащиеся нулевых классов. Ровно в 8:30 утра полусонные и, все-таки, довольные малыши, выстроившись в два ряда и взявшись за руки, заходят в класс на первый урок.

Взяв разноцветные карандаши в свои маленькие ручки и, пока еще не совсем наработанным движением, дети раскрашивают веселые картинки. Ошибки при раскраске каждый ребенок воспринимает по-своему, бывают и слезы. Но задание учителя при этом продолжают выполнять.

«Мне нравятся учителя, еще мне нравятся все парты в школе, все дети», — говорит 5-летняя Алена.

«Мне нравится школа, потому что мне нравится писать и рисовать. У меня самая лучшая учительница Сауле Давлетовна», — говорит 5-летний Бехрузбек.

Родители «нуляшек» уверены, что с получением знаний в подготовительном классе их детям будет значительно легче в дальнейшей учебе.

«Мы знали, что ей еще рано и поэтому отдали свою дочку в нулевой. Сейчас у них развивается все только, заниматься им рано они только буквы учат, цифры учат. Для первого класса сейчас это самое важное, на мой взгляд», — считает Любовь Важенина, мама ученицы нулевого класса.

Всего в средней школе № 36 имени Казыбек би сегодня получают знания в подготовительных классах 103 ребенка, которых разделили на пять классов — три русских класса и два казахских. С прошлого года для подготовительных классов увеличилось и количество уроков.

«Ученики подготовительных классов в нашей школе получают знания по дополнительным пяти предметам: это физическая культура, коммуникация, познание, творчество и пятый предмет — социология. Кроме того, детки также получают знания по таким предметам, как английский и русский языки — это в казахских классах. А в русских группах у нас преподаются английский и казахский языки», — говорит Сауле Мамытбаева, директор сш № 36 им. Казыбек би.

Представители городского отдела образования отмечают, что в новом 2017 учебном году увеличилось число малышей в подготовительных классах.

«В новом учебном году в подготовительные классы школ зарегистрированы 11 832 ребенка. Это дети, чей возраст достиг 5-6 лет. Всего в этом году у нас в Шымкенте имеется 132 общеобразовательные школы. В 72 из них созданы все условия для подготовки детей к первому классу. Дети обеспечены необходимой материальной базой и горячим питанием», — говорит Жанат Тажиева, руководитель отдела образования г. Шымкента.

Кроме того, в этом году по государственной программе «Балапан», 300 детей в возрасте до 6 лет были обеспечены всем необходимым для получения качественных знаний.

Бахром Абдуллаев