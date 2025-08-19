В Шымкенте детей без детсада готовят к школе за один месяц

В Шымкенте продолжается реализация программы Балакайлар мектебы.

Это краткосрочные курсы предшкольной подготовки для детей, которые не посещали детский сад. Занятия помогают малышам адаптироваться к школьной жизни и дают равные стартовые возможности перед поступлением в первый класс.

Жулдыз Ниятуллақызы воспитывает троих детей. Её младшая дочь этой осенью впервые сядет за школьную парту. По семейным обстоятельствам девочка не посещала детский сад, и потому родители особенно переживали, как она справится с учёбой.

Программа «Балақайлар мектебі» стала для семьи настоящей поддержкой: за короткое время ребёнок адаптировался к занятиям, девочка научилась общаться со сверстниками и почувствовала себя уверенно перед первым классом.

Жулдыз Ниятуллакызы, родительница: «Сейчас моя дочь в 143-й школе посещает программу Балакайлар мектеби занятия по подготовке к первому классу. Нам всё очень нравится. Она познакомилась со школой, с учителем, подружилась с одноклассниками и теперь ходит на занятия с радостью. Самое главное дочка раньше не посещала детский сад. Благодаря этой программе она проходит адаптацию, и если бы сразу пошла в первый класс, ей было бы намного сложнее. Поэтому такие подготовительные курсы отличная возможность и для детей, и для родителей».

В Шымкенте с начала августа во многих школах города реализуется программа Балақайлар мектеби, направленная на подготовку будущих первоклассников к школе. В школе №143, в этом году 300 дошколят проходят подготовку. В ходе занятий дети, которые ранее не посещали детский сад, знакомятся с учебной средой, педагогами и своими будущими одноклассниками, осваивают базовые навыки письма, счёта и общения, а также привыкают к школьному режиму. Программа помогает детям легче адаптироваться и чувствовать себя уверенно в новом коллективе

Мира Сулейменова, директор школы №143: «С начала августа для детей мы проводим подготовительную программу «Балақайлар мектебі». Всех родителей пригласили к участию, чтобы они могли видеть, как проходят занятия. Эта программа действительно даёт детям и родителям возможность начать учебный год максимально комфортно».

Программа Балакайлар мектеби рассчитана на будущих первоклассников, которые не посещали детский сад. В этом году она проходит в 112 образовательных учреждениях города Шымкента — 4 в стенах детских садов и 108 — в школах. Эти краткосрочные курсы помогают детям сделать первый шаг в школьную жизнь и подготовиться к учебному году. Программа завершится в конце августа.

Шолпан Айтбаева, директор системного учебного центра Управления образования г. Шымкента: «Программа «Балақайлар мектебі» проводится с прошлого года и направлена на подготовку будущих первоклассников. В этом году участие в программе принимают участие более 2000 детей. Мы постарались охватить все школы города, чтобы как можно больше детей смогли пройти подготовительные занятия».

Краткосрочные подготовительные курсы важный шаг в школьной жизни для маленьких жителей города. Завершится программа в конце августа.