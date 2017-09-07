Кавалер орденов «Трудового Красного Знамени» и «Знак Почета» Нина Лычагина отмечает 90-летний юбилей

Кавалер орденов «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов» и «Знак Почета» Нина Лычагина отмечает 90-летний юбилей. Нина Лычагина — человек, внесший свой очень и очень весомый вклад в развитие Южного Казахстана. Достаточно перечислить участки, сектора, на которых работала Нина Никаноровна.

Зоотехник по племенному делу, главный зоотехник МТС Казыгуртского и Тюлькубасского районов, инструктор отдела сельского хозяйства Чимкентского обкома партии, ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ Чардаринского райкома партии, и, наконец, главный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ инспектор по закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции Чимкентской области. Вот это карьерный рост!

Просто к слову. В 1969 году Чардаринский район был только-только организован, тогда шло освоение Кызылкумского края. Первым секретарем райкома компартии был назначен Кауысбек Турисбеков, а вторым — как раз-таки и Нина Никаноровна Лычагина. Применительно к современности — почти немыслимая карьера. Ведь, заметьте, речь идет о женщине — это раз, уроженке Воронежской области – это два!

Да-да, семь десятилетий назад Нина Никаноровна, выпускница зооветеринарного техникума, приехала и с той поры живет и трудится здесь, в Казахстане. Это ее самая что ни на есть дорогая и любимая Родина. Здесь она с блеском освоила казахский язык. Здесь она состоялась, как специалист, как Женщина, Мать, личность.

Поздравить Нину Никаноровну с юбилеем приехали много родных для нее людей — внучки из Москвы, друзья, соратники по партийной и общественной работе, ветераны КНБ, коллеги ее сына Юрия. В этом теплом кругу друзей Нина Лычагина, кавалер орденов «Трудового Красного Знамени», ордена «Дружбы Народов» и «Знак Почета» принимает заслуженные поздравления.

Фарида Шарафутдинова