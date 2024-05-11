Основатель медиахолдинга «Отырар» отмечает юбилей

Все знают Валентину Куприяновну Куликову. О ней слагают даже легенды. Сегодня Валентина Куприяновна отмечает юбилей.

Сегодня наша ВК, а именно так между собой ее называют журналисты, на заслуженном отдыхе, да и можно ли назвать его отдыхом?

Основательница медиахолдинга сегодня ведет свой блог, регулярно выкладывает посты, где рассказывает новости и свои размышления. Почитать можно тут.

В свой день рождения почетный гражданин Шымкента принимает поздравления отовсюду. У нее сотни учеников, которых она вырастила и выпустила в жизнь!

Коллектив медиахолдинга «Отырар» поздравляет нашу Валентину Куприяновну! Желаем Вам здоровья и долгих лет жизни!