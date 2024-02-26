Со 100-летним юбилеем поздравил министр просвещения педагога из Шымкента

Валентине Розум исполнилось 100 лет. Со знаменательной датой почетного педагога поздравил Гани Бейсембаев.

Вековой юбилей отметила учитель английского и немецкого языков Валентина Ивановна Розум.

Валентина Ивановна педагог с большой буквы. Более полувека жизни она посвятила просветительской деятельности, проработав в ведущих гимназиях №8 и №20 города Шымкента.

Несмотря на свой преклонный возраст, педагог до сих пор остается верна своей профессии и даже учит языкам правнуков.

«Я каждый день наблюдаю за изменениями в сфере образования. Наш президент принимает значительные меры по поддержке учителей, особенно сельских. И это радует. Ведь все зависит от учителя и все знания ребенок впитывает от учителя. Учитель – это главное звено в воспитании нашего общества», — отметила педагог.

В свою очередь, министр поблагодарил почетного педагога за огромный труд, преданность делу и воспитание не одного поколения.

«Мы гордимся тем, что вы есть у нас. Нам всем, всему педагогическому сообществу, нужно на вас равняться! Вы – олицетворение педагогической профессии. Здоровья вам и стойкости духа», – обратился министр.

Гани Бейсембаев рассказал педагогу, что в прошлом году в целях преемственности поколений при министерстве создан совет ветеранов педагогического труда, который нашел свое продолжение в 20 регионах страны.

«Мы все рассчитываем на профессиональную помощь коллег, за плечами которых многолетний опыт. Уверен, что наши совместные усилия позволят создать максимальные условия для наших детей», – сказал министр.

С высоты прожитых лет отдельный наказ Валентина Ивановна оставляет подрастающему поколению: самоотверженно трудиться, любить свою страну и быть патриотами.