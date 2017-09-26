Когда в Казахстане ожидать подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Казахстане подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) приходится на середину декабря, с пиком заболеваемости в конце января и начале февраля, передает МИА «Казинформ».

«Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ по анализу предыдущих эпидемических вспышек приходится на середину декабря, с пиком заболеваемости в конце января и начале февраля», — сообщила пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК в ответ на запрос агентства.

Согласно представленным данным, в Казахстане ежегодно регистрируется от 600 тыс. до 1 млн. случаев ОРВИ и гриппа.

«То есть ОРВИ и гриппом в эпидсезон заболевает от 3,5% до 10% населения. Основная доля заболевших приходится на детей до 14 лет и составляет 70% от общей заболеваемости», — отметили в комитете.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в эпидсезон 2017-2018 годов, как и в предыдущие сезоны, среди населения прогнозируется активизация вируса гриппа типа А, подтипов А (Н1N1), A(H3N2) и регистрацией активной циркуляции вируса типа В.

При этом наряду с гриппом острые заболевания дыхательных путей вызываются ОРВИ — самой распространенной в мире группой заболеваний.

В Казахстане зарегистрирована циркуляция, объединяющая парагрипп, респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и могут быть обусловлены большим количеством (свыше 300) различных вирусов.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, в предстоящий эпидемический сезон актуальны будут три штамма вируса гриппа: A/Michigan/45/2015 (Н1N1) pdm09, который подобен штаммам А/Калифорния, A/HongKong/4801/2014 (H3N2), а также B/Brisbane/60/2008», — сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем в Казахстане с целью изучения свойств вирусов гриппа ежегодно проводится генетическое изучение мутационных изменений, определение чувствительности к противовирусным препаратам штаммов вируса гриппа, позволяющий определить вид и происхождение вирусов.

По результатам исследований, проведенных Национальным центром экспертизы, была выявлена устойчивость штамма гриппа, выделенная на территории Казахстана к ремантадину, пояснили в Комитете охраны общественного здоровья.