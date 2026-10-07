Кто может бесплатно привиться от гриппа в Шымкенте

В Шымкенте стартовала сезонная вакцинация против гриппа. В городские поликлиники доставили более 150 тысяч доз вакцины.

Бесплатно прививку могут получить социально уязвимые категории граждан, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, пожилые жители, дети старше шести месяцев и медицинские работники.

По словам врачей, вакцинация помогает снизить риск тяжёлого течения гриппа и развития осложнений.

«Вакцинацию против гриппа в этом эпидемиологическом сезоне мы проводим с 1 октября. У привитых людей заболевание, как правило, протекает легче, а в некоторых случаях может и вовсе не возникнуть», — рассказала врач поликлиники №2 Жадыра Ерсултанова.

Специалисты напоминают, что грипп может привести к серьёзным осложнениям, включая бронхит, воспаление лёгких, а также нарушения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем.

Вакцинация проводится после осмотра врача. Для детей требуется согласие родителей или законного представителя, для взрослых — собственное согласие.

Бесплатно прививки также могут получить сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие — вакцину для них закупают соответствующие организации. Кроме того, пройти вакцинацию можно платно в частных клиниках.

За последний месяц в Шымкенте острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 6 тысяч человек. Почти половина заболевших — дети младше 14 лет.