Мебельный салон «EuroМebel» открыли седьмой магазин в Шымкенте

В Шымкенте открылся седьмой по счету мебельный салон компании «EuroМebel». Новый магазин порадует покупателей большим ассортиментом и приятными скидками.

Мягкие диваны, качественный спальные и кухонные гарнитуры, столы и стулья — мебельный салон предлагает комфортную мебель современного дизайна и отличного качества. Партнерами «EuroМebel» являются ведущие мебельные фабрики Белоруссии, России, Украины и Казахстана.

1 из 3

«В наших салонах «EuroМebel» наш покупатель найдет любую мебель на свой вкус. Потому что у нас огромный ассортимент мебели. Сейчас на рынке появляется все больше модульных систем. Модульная мебель позволяет планировать пространство своей комнаты, решает проблему малогабаритных квартир. В больших домах хозяин может выставить часть мебели и дополнять себе секции до окончания той экспозиции, которую хотел купить», — рассказывает директор шымкентского филиала компании «EuroМebel» Марина Трубина.

В первый день открытия салон посетили десятки покупателей. Многие уже остановили свой выбор на продукции компании «EuroМebel».

«Мы пришли посмотреть диван. Пока ходим, смотрим. Мебель хорошая, надеюсь, что-то выберем, сейчас только сократим до количества понравившихся диванов, и будем думать, какой именно…» — делится первыми впечатлениями покупатель Кадырхан Амиров.

«Сегодня пришел приобрести мягкий уголок и стеночку для зала, но сейчас мне понравились и спальные гарнитуры, которые я хочу здесь купить. Я был во многих мебельных магазинах, но этот магазин мне понравился, потому что здесь качественно и стильно!» — рассказывает Владимир Корячкин.

Прельщают покупателей и демократичные цены. А регулярные акции позволяют приобрести понравившуюся модель со скидками до 15%. Мебель можно оформить и в кредит, к слову, он оформляется с учетом скидки.

Салон компании «EuroМebel» расположен в торговом центре «Магнум», по улице Володарского (угол улицы Айтеке-би), на втором этаже над магазином «Сулпак».

Салон работает без выходных с 10:00 до 20:00

в планах работать до 22:00