В Шымкенте открылся шоу-рум компании mebel.kz

Это седьмой магазин в Казахстане. Шымкент стал третьим городом после Алматы и Астаны.

Подобрать мебель ― дело не из простых. Поэтому производители мебели предлагают совместное творчество. Клиент приходит с пожеланиями, а заказчик предоставляет готовые решения по оптимальным ценам.

Первый, просторный и фантастически уютный шоу-рум представляет интерьерные решения, которые подходят именно вам. Залог хорошего настроения и успеха в Новом году это здоровый сон. Комфорт вашего отдыха обеспечит кровать с матрасом средней жесткости. Прочная и стильная кровать впишется в любой интерьер и прослужит долгое время.

Это уже седьмой магазин мебели в Казахстане. Шымкент стал третьим городом с неповторимым шоу-румом. Сама же компания была основана в 2015 году в России под брендом «divan.ru» и сейчас она входит в тройку крупнейших производителей мебели на российском рынке.

Диваны, столы, стулья, мебель для хранения, сада и декор для дома ― широкий ассортимент, позволяющий создать уникальный интерьер, предлагают приобрести по доступным ценам.

«Если вы ищете мебель, в нашем шоу-руме вы сможете купить не только диван, но и красивый журнальный столик, стильный ковер, освещение. То же самое и про спальню, то есть не просто кровать, там матрац, покрывало, постельное белье, подушки и т.д», — говорит Дана Кусаинова кантри-менеджер divan.ru в РК.

Опытные консультанты-дизайнеры помогут определиться с выбором. В шоу-руме представлена вся палитра цветов и вариантов обивки. Фантазируйте, реализуйте смелые идеи и готовьтесь к празднику с надеждой на лучшее! Тем более, что сейчас в шоу-руме mebel.kz действуют 30-процентные скидки!

Адрес: ​ТЦ Otau Mart. Проспект Байдибек би, 392/1.