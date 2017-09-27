Попробуй портируй номер…

Постараюсь быть кратким. Произвел портирование номера Кселл на Билайн по причине того, что последний снял со счета, когда был правда в роуминге, 330 000 тенге за 19 мб, т.е. 1 мб в роуминге обошёлся, ВНИМАНИЕ… 17 500 тенге!!! Это пока надо просто запомнить это нам пригодится потом.

Так вот сменил я оператора. Теперь, при звонке, идет так называемый БИП сигнал: «Этот номер перенесен в сеть другого оператора, оставайтесь на линии». Понимаете!?

ЭТОТ НОМЕР ПЕРЕНЕСЕН… Все же блин привыкли: «Этот номер временно отключен»!!! Срабатывает психология звонящего что номер отключен и сбрасывает звонок!!! Потом я слышу, что до меня не дозвонились!

Я обратился к операторам, что к Кселлу, что к Билайну с просьбой, отключить эту ерунду!!! Получил в принципе логичный ответ:

— Мы, по закону, обязаны предупреждать звонящего с другой сети, что он попадает на другого оператора и с него будет списано 5-11 тенге!!!!! И тут ЗАНАВЕС!!! О том, что у меня в роуминге случайно включился инет и списали 330 000 (!!!) никого предупреждать не надо, фиг с ним виноват, но предупредить?!!!

Далее я проанализировал пакеты услуг операторов, у всех, практически, стоят пакеты 20-40 гигов инета + 300-500 минут разговор БЕСПЛАТНО на другие операторы!!! Предложил им включить данный БИП сигнал, когда закончится тарификационный пакет у звонящего, т.е. когда закончились бесплатные звонки и с него будет списана сумма…

Считаю, что данная ШНЯГА с БИП сигналом предоставляет кучу неудобств!!! И они делают так специально, чтобы клиенту это надоело и он либо вернулся к родному оператору (по префиксу) или сменил номер.

Есть у кого-то такие же случаи? Ваше мнение?

Автор: Михаил Книгин.