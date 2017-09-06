При стартовой цене почти миллиард тенге Ледовый дворец Шымкента был продан за 128 млн. Акимат Шымкента, владелец 67,09 % акций, наконец-то, реализовал имущество — с третьего раза. Это был последний шанс перед ликвидацией предприятия.

По данным пресс-службы горадминистрации, объект приобрела компания ТОО «МұнайҚұрылысСервис». Владелец — известный шымкентский бизнесмен Серикжан Сейтжанов. Ему также принадлежат 33% доли Ледового дворца через компанию ТОО «САУТС-ОЙЛ».

В дирекции «Ледового дворца» говорят, что государству невыгодно содержать объект. Последние три года он принёс лишь убытки почти на 40 миллионов тенге. Такое положение связывали с подорожанием тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, «Ледовый дворец» — единственный спортивный комплекс города, в котором до продажи бесплатно тренировались дети от 4 до 13 лет. Большой спортивный комплекс позволяет проводить различные мероприятия: от спортивных — фигурное катание, хоккей, шорт- трек, фристайл, до развлекательных — концерты, шоу-программы, выставки товаров народного потребления и прочее.

Сегодня новых владельцев ожидают еще с десяток предприятий и организаций ЮКО — их реализация проводится в рамках второй волны приватизации государственного имущества. На торги будут выставлены транспортный колледж, фармакадения, реабилитационно-оздоровительный комплекс «Бирколык», детские санатории в экологическ чистых районах области.