В Шымкенте завершается капитальный ремонт Ледового дворца

В Шымкенте близится к завершению капитальный ремонт Ледового дворца. В настоящее время на объекте активно ведутся строительные работы. Уже завершено около 95 процентов работ по гидроизоляции и теплоизоляции кровли здания.

Следующим этапом станет обновление внутренних помещений спортивного комплекса. В частности, будет полностью заменено бетонное покрытие, которое за годы эксплуатации утратило свои первоначальные характеристики и ровность. Новое основание будет выполнено в соответствии с современными техническими требованиями. Также предусмотрена модернизация инженерных коммуникаций для создания более комфортных условий как для спортсменов, так и для посетителей.

Особое внимание уделяется улучшению качества ледовой арены. После завершения работ объект сможет соответствовать современным стандартам и принимать соревнования различного уровня, в том числе международного.

Стоит отметить, что с момента ввода Ледового дворца в эксплуатацию столь масштабная реконструкция здесь проводится впервые. Решение о комплексном обновлении объекта было принято после его возвращения в государственную собственность.

Ожидается, что после завершения всех работ Ледовый дворец станет современным, безопасным и комфортным спортивным комплексом, отвечающим всем необходимым требованиям. Ввести объект в эксплуатацию планируется в августе текущего года.