Сотрудники МПС Шымкента штрафуют нарушителей правил парковки вблизи школ

Сотрудники МПС Шымкента проводят очистку стихийных стоянок и парковок автомобилей, устроенных автовладельцами прямо на проезжей части дороги. Чаще всего это школы, где производится высадка и посадка школьников в запрещенных местах, создавая тем самым угрозу ДТП.

«Я привожу и увожу своего ребенка в школу, в час-пик тут все занято, куда мне ставить? Уехать за несколько километров и оттуда идти обратно? Вы думаете что говорите? Пусть акимат делает нам парковку!», — возмущен один из нарушителей правил парковки Талгат Омирбаев.

Напомним, жители Шымкента присылают в редакцию информационного портала Otyrar.KZ видео-обращения с просьбой навести порядок на парковках.

Теперь ежедневно, примерно с 13:00 до 17:00 полицейские ведут наблюдение на разных участках города.

Еще с советских времен при планировании нового микрорайона проектировщики старались разместить школу во дворах, подальше от улиц. Двигала архитекторами прежде всего безопасность детей. Увы, проекты не всегда удавалось воплотить в реальной жизни. И в Шымкенте можно насчитать с десяток, а то и больше школ, расположенных вдоль проезжей части.

Сегодня опасность для школьников представляют не столько летящие по дороге автомобили, сколько родители-автомобилисты, подвозящие своих детей к учебному заведению. Папы и мамы стараются высадить ребенка как можно ближе к входу, при этом готовы перекрывать движение, парковаться как угодно и нарушать хоть все ПДД. И не просто высадить, а выйти из салона, закрыть машину и сопроводить ребенка до самого класса.

Почему нельзя парковаться у школ?

Ответ на этот вопрос единственный. Машины, стоящие у обочины, загораживают обзор остальным водителям. Ребенок может в любой момент выскочить из-за припаркованного авто и попасть под колеса. Шофер просто не успеет среагировать. Почти все наезды на детей во дворах происходят по такому сценарию.

Выход есть

В Беларуси запущены пилотные проекты с пикап-зонами для школ. В небольшом круге-полукруге умещается несколько автомобилей. Машины водителей, высаживающих детей, не останавливаются на улице. А разворотное кольцо исключает движение задним ходом, что в стесненных условиях является проблемой. Учителей, которые требовали передать ребенка из рук в руки, обязали выполнять свои же требования — выходить и встречать свой класс около пикап-зоны.

В принципе, можно сколько угодно кричать, что «надо менять культуру» или «повышать ответственность пешеходов/водителей», но это ни на что не повлияет. Пример западных стран показывает — улучшить ситуацию позволяют или жесткие, или конструктивные меры.