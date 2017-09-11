В Шымкенте около школ никогда не появляется полиция

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В Шымкенте около школ никогда не штрафуют любителей парковаться как попало. «Ау, МПС Шымкента, где вы?» — с подобным вопросом многочисленные видео горожане размещают в социальных сетях, отсылают в средства массовой информации.

Эти ролики комментируют, ими делятся. Они раздражают. Но только не полицейских. Жители близлежащих к школам домов рассказывают, что ни разу не видели дорожных полицейских, хотя по дороге около школы не пройти, не проехать.

В частности, проезжая часть улицы Торекулова, где расположена школа-гимназия №1 им. Пушкина, в будние дни перестает быть проезжей. С половины восьмого утра и до семи часов вечера отрезок улицы превращается в стихийную стоянку и парковку.

На видео, которое прислал пользователь сайта Otyrar.KZ, видно, как автомобили паркуют на пешеходном переходе, на парковочном месте  для инвалидов, прямо по середине дороги. Каждый из родителей, будь его воля и не будь у школы ограды, довозил бы свое чадо до самой двери, и хорошо, если не в класс…

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5 Комментариев Включено "В Шымкенте около школ никогда не появляется полиция"

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Элидент Элидент

А ведь нужно будет хотя-бы выборочно отправлять туда Экипаж Полиции

Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
6 часов 18 минут назад
Саида Турсуметова

Видимо, бюджет города у нас переполнен, что подобных нарушителей МПС города не видит. Думаю, всего недели… https://t.co/FczaMKiITR

Голос ЗА30Голос ПРОТИВ Ответить
5 часов 16 минут назад
Ellezavet Linur

То же самое возле 8 школы 8 в мкр Кара Су, прямо незнаю только эти дети из золотых яиц, что за уродство

Голос ЗА60Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 13 минут назад
Safar

Чуть что сразу полиция виновата, может быть ещи и сопровождение из дому надо, это родителей надо воспитывать, как вам не стыдно. чему учите новое поколение.

Голос ЗА3-2Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 51 минут назад
Улпан Могкалова

Этот беспредел длится только 5-10 мин и все. Везде возле школ такое происходит.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 11 минут назад
wpDiscuz