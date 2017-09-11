В Шымкенте около школ никогда не появляется полиция

В Шымкенте около школ никогда не штрафуют любителей парковаться как попало. «Ау, МПС Шымкента, где вы?» — с подобным вопросом многочисленные видео горожане размещают в социальных сетях, отсылают в средства массовой информации.

Эти ролики комментируют, ими делятся. Они раздражают. Но только не полицейских. Жители близлежащих к школам домов рассказывают, что ни разу не видели дорожных полицейских, хотя по дороге около школы не пройти, не проехать.

В частности, проезжая часть улицы Торекулова, где расположена школа-гимназия №1 им. Пушкина, в будние дни перестает быть проезжей. С половины восьмого утра и до семи часов вечера отрезок улицы превращается в стихийную стоянку и парковку.

На видео, которое прислал пользователь сайта Otyrar.KZ, видно, как автомобили паркуют на пешеходном переходе, на парковочном месте для инвалидов, прямо по середине дороги. Каждый из родителей, будь его воля и не будь у школы ограды, довозил бы свое чадо до самой двери, и хорошо, если не в класс…