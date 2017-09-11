В Шымкенте около школ никогда не штрафуют любителей парковаться как попало. «Ау, МПС Шымкента, где вы?» — с подобным вопросом многочисленные видео горожане размещают в социальных сетях, отсылают в средства массовой информации.
Эти ролики комментируют, ими делятся. Они раздражают. Но только не полицейских. Жители близлежащих к школам домов рассказывают, что ни разу не видели дорожных полицейских, хотя по дороге около школы не пройти, не проехать.
В частности, проезжая часть улицы Торекулова, где расположена школа-гимназия №1 им. Пушкина, в будние дни перестает быть проезжей. С половины восьмого утра и до семи часов вечера отрезок улицы превращается в стихийную стоянку и парковку.
На видео, которое прислал пользователь сайта Otyrar.KZ, видно, как автомобили паркуют на пешеходном переходе, на парковочном месте для инвалидов, прямо по середине дороги. Каждый из родителей, будь его воля и не будь у школы ограды, довозил бы свое чадо до самой двери, и хорошо, если не в класс…
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5 Комментариев Включено "В Шымкенте около школ никогда не появляется полиция"
А ведь нужно будет хотя-бы выборочно отправлять туда Экипаж Полиции
Видимо, бюджет города у нас переполнен, что подобных нарушителей МПС города не видит. Думаю, всего недели… https://t.co/FczaMKiITR
То же самое возле 8 школы 8 в мкр Кара Су, прямо незнаю только эти дети из золотых яиц, что за уродство
Чуть что сразу полиция виновата, может быть ещи и сопровождение из дому надо, это родителей надо воспитывать, как вам не стыдно. чему учите новое поколение.
Этот беспредел длится только 5-10 мин и все. Везде возле школ такое происходит.