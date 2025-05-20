Владеть машиной стало проще, чем найти ей место на парковке

От 3 до 5 миллионов тенге просят застройщики за одно парковочное место.

В отличие от стремительного роста цен на жильё, цена парковок не демонстрирует такой динамики. В жилых комплексах эконом-класса ещё можно найти свободные места, а вот в элитном сегменте парковка — практически отдельная роскошь, так как в семьях могут быть сразу несколько автомобилей.

Одним из решений, говорят эксперты, могли бы стать многоуровневые или подземные паркинги. Однако, в Казахстане такая практика не прижилась.

Арсен Щакуов, президент ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения «Общая дорога»: «По мере роста автомобилей, а мы видим как развивается авторынок и насколько доступными автомобили стали, люди могут больше задумываться над качеством среды вокруг автомобилей и спрос на парковки возрастает. В том числе в аренде и, в среднем, парковку можете арендовать от 15 до 40, а то и 50 тысяч тенге в месяц».

При этом, согласно нормам, площадь одного места для авто должна составлять не менее 21 квадратного метра. Однако застройщики, стремясь увеличить количество проданных мест, нередко искусственно сокращают размеры. Вопрос этажности паркингов, говорят эксперты, напрямую связан с плотностью населения — чем выше дом, тем больше должно быть мест, включая возможность продажи жителям соседних домов. В других странах создают целые стратегии по регулированию этого вопроса.

Лев Тетин, международный эксперт по недвижимости: «В той же Японии, чтобы купить автомобиль, владельцу автомобиля нужно доказать, что он является либо собственником, либо у него есть в аренде парковочное место. Чтобы не ухудшить жизнь владельцам, а создать не препятствия, а условия, чтобы машины не парковались на улице».

Купить парковочное место в центре города — настоящая удача. По словам риэлторов, в основном их продают жильцы, которые съезжают. В Шымкенте, например, такие предложения бывают редко. А цены на парковки начинаются от 2,5 миллионов тенге. Поэтому большинство предпочитает ставить машину у дома или в соседних дворах — бесплатно, но рискованно.

В городах сейчас активно развивается общественный транспорт. Для него выделяют отдельные полосы, что позволяет добираться быстрее, чем на личном авто. Но несмотря на это, культура иметь одно, а то и несколько личных машин в семье, остается актуальной.