Выиграй iPhone 8 на Kaspi.kz!

Оказывается, оплачивая коммуналку и другие услуги, можно не только сэкономить на комиссиях, но и заработать бонусы. Все, кто платит на сайте Kaspi.kz за мобильный телефон, детский садик и еще 450 видов услуг получают часть денег обратно в виде бонуса.

Чтобы шымкентцы могли лучше познакомиться с этим замечательным сервисом, Kaspi предлагает жителям города и области стать участниками уникальной акции. Призы – три iPhone 8! А главный победитель, помимо нового флагманского смартфона Apple, получит приглашение в Головной офис Kaspi в Алматы.

«Поездка в Алматы – это не просто экскурсия. Это уникальная возможность посетить офис Kaspi и познакомиться с нашей командой, которая развивает сервис Платежи на Kaspi.kz. Мы покажем гостю, как работаем и познакомим с Михаилом Ломтадзе. И обязательно расскажем об этой поездке на телевидении и в соцсетях», — сообщили в пресс-службе компании.

Для участия в акции достаточно сделать любой платеж на сумму от 1000 тенге в период с 20 сентября по 31 октября на сайте Kaspi.kz. Зарегистрироваться на этом сайте можно по номеру телефона, для этого не обязательно быть клиентом Kaspi.

Победители конкурса будут выбраны генератором случайных чисел.

Во время работы над материалом сотрудники редакции «Otyrar TV» перепроверили информацию, оплатив, не выходя из офиса, на сайте Kaspi.kz коммунальные услуги, услуги детского сада, пополнили баланс своих мобильных телефонов.

На сайте уже есть закладки многих местных поставщиков коммуслуг, городских детских садов, косметических компаний, интернет магазинов и операторов сотовой связи.

Итак, если вы хотите платить с выгодой для себя, а также получить приз и стать героем наших репортажей о приключении шымкентца в Алматы — регистрируйтесь на Kaspi.kz!

Кстати, это уже не первая подобная акция Kaspi. Совсем недавно В Алматы побывала победительница проекта из Уральска, об этом писала газета «Уральская неделя». http://www.uralskweek.kz/2017/09/11/puteshestvie-v-kaspi-longrid/