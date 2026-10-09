В Туркестанской области водитель закрыл госномер тканью и получил арест

В Туркестанской области водителя арестовали на пять суток и лишили права управления транспортными средствами на один год за попытку скрыть государственный номер автомобиля.

Нарушение выявили сотрудники Центра оперативного управления на автодороге «Шымкент — Самара». По данным полиции, водитель Toyota намеренно закрыл госномер тканью, пытаясь избежать штрафов.

За рулём находился 25-летний житель Шымкента, который следовал из Сарыагаша в сторону Туркестана.

Собранные материалы направили в суд. Водителя признали виновным и назначили административный арест на пять суток, а также лишили права управления транспортными средствами сроком на один год.

Кроме того, выяснилось, что с начала года мужчина шесть раз нарушал правила дорожного движения.