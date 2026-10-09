Троих жителей Шымкента оштрафовали за использование пиротехники

В Шымкенте троих жителей привлекли к ответственности за использование пиротехники и нарушение ночного покоя.

Нарушения выявили в ходе профилактических мероприятий. В отношении граждан оформили административные материалы за несоблюдение порядка использования пиротехнических изделий в населённых пунктах.

По решению суда каждому из нарушителей назначили штраф в размере 86 тысяч теңге.

В полиции напомнили, что использовать пиротехнические изделия в неустановленных местах запрещено. Нарушение требований безопасности влечёт административную ответственность.