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На главную Анонс Троих жителей Шымкента оштрафовали за использование пиротехники

Троих жителей Шымкента оштрафовали за использование пиротехники

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте троих жителей привлекли к ответственности за использование пиротехники и нарушение ночного покоя.

Нарушения выявили в ходе профилактических мероприятий. В отношении граждан оформили административные материалы за несоблюдение порядка использования пиротехнических изделий в населённых пунктах.

По решению суда каждому из нарушителей назначили штраф в размере 86 тысяч теңге.

В полиции напомнили, что использовать пиротехнические изделия в неустановленных местах запрещено. Нарушение требований безопасности влечёт административную ответственность.

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