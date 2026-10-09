В Шымкент доставили мощи Спиридона Тримифунтского

В Шымкент прибыла одна из почитаемых православных святынь — ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского.
В Свято-Никольском кафедральном соборе собрались сотни верующих, желающих поклониться мощам святого и вознести молитвы.
Жители города приходят в храм целыми семьями, чтобы помолиться о здоровье близких, семейном благополучии и попросить помощи в сложных жизненных ситуациях.
До прибытия в Шымкент святыня побывала в девяти городах Казахстана.
Шымкент стал десятой и заключительной остановкой на маршруте её пребывания в стране.
Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского будет находиться в Свято-Никольском кафедральном соборе до 10 октября включительно.
В этот период храм открыт для верующих круглосуточно.