В Шымкент доставили мощи Спиридона Тримифунтского

В Шымкент прибыла одна из почитаемых православных святынь — ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского.

В Свято-Никольском кафедральном соборе собрались сотни верующих, желающих поклониться мощам святого и вознести молитвы.

Жители города приходят в храм целыми семьями, чтобы помолиться о здоровье близких, семейном благополучии и попросить помощи в сложных жизненных ситуациях.

До прибытия в Шымкент святыня побывала в девяти городах Казахстана.

Шымкент стал десятой и заключительной остановкой на маршруте её пребывания в стране.

Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского будет находиться в Свято-Никольском кафедральном соборе до 10 октября включительно.

В этот период храм открыт для верующих круглосуточно.