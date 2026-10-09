Реклама
Freedom broker
На главную Анонс В Шымкент доставили мощи Спиридона Тримифунтского

В Шымкент доставили мощи Спиридона Тримифунтского

-
Редактор Юлия Машковская
-
2

В Шымкент прибыла одна из почитаемых православных святынь — ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского.

В Свято-Никольском кафедральном соборе собрались сотни верующих, желающих поклониться мощам святого и вознести молитвы.

Жители города приходят в храм целыми семьями, чтобы помолиться о здоровье близких, семейном благополучии и попросить помощи в сложных жизненных ситуациях.

До прибытия в Шымкент святыня побывала в девяти городах Казахстана.

Шымкент стал десятой и заключительной остановкой на маршруте её пребывания в стране.

Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского будет находиться в Свято-Никольском кафедральном соборе до 10 октября включительно.

В этот период храм открыт для верующих круглосуточно.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.