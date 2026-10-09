В Шымкенте двое рабочих погибли во время замены водопроводных труб

Трагедия произошла в глубоком колодце, куда спустились трое сотрудников частной компании. По предварительным данным, мужчины в возрасте от 20 до 22 лет могли отравиться скопившимся внутри газом.

Когда рабочие долго не поднимались на поверхность, коллеги спустились за ними и подняли пострадавших наверх.

Двое молодых людей скончались на месте. Третьему оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«По факту гибели рабочих проводится досудебное расследование. По предварительным данным, рабочие отравились скопившимися в колодце газами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за соблюдение требований безопасности», — сообщили в департаменте полиции Шымкента.