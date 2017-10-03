Аварийное состояние моста через реку Сайрам-Су грозит чрезвычайной ситуацией

В шымкентском жилом массиве Сайрам единственный мост через реку Сайрам-Су, связующий два берега, размытых еще в начале весны нынешнего года, может рухнуть при первых же паводках.

Сайрам-Су — река с кажущимся спокойным и ровным течением. Но это только на первый взгляд. Едва уровню воды стоит подняться, как русло реки начинает петлять по порогам, закручивая в водоворот и глубокие омуты всё на своем пути.

В памяти горожан свежи воспоминания, когда Сайрам-Су разбушевалась не на шутку. Береговое укрепление из железобетонных плит не выдержало натиска майского половодья. Не устояла и несущая опора моста. Представители отдела транспорта тогда поспешили успокоить народ, мол, никакой опасности для водителей и пешеходов мост не несёт, хотя и был признан аварийным. С ремонтом чиновники решили повременить.

«Мост и откосы находятся в аварийном состоянии. В этом году мы уже готовим сметную документацию для ремонта моста. Скорее всего, если бюджет утвердят, ремонт моста и берегов мы начнем в 2018 году, именно по укреплению откосов и проезжей части», — говорит Ролан Ибрагимов, заместитель руководителя управления автодорог и пассажирского транспорта (АД и ПТ) по ЮКО.

Спустя 4 месяца, после оптимистичного заявления, взгляд на реальную проблему у транспортников кардинально поменялся. Чтобы избежать обрушения моста, а такой вариант развития событий, как оказалось, вполне реален, сотрудники областного транспортного отдела отправили запрос на обоснование представителям департамента по ЧС .

«Мы отправили запрос представителям ДЧС, чтобы начать строительство из их средств. Мы попросили спасателей рассмотреть вопрос о выделении денег на береговое укрепление. Кроме того, мы также принимаем меры по предотвращению разрушения оставшейся части берегового укрепления и опор моста. Для этого мы ограничили движение большегрузов», — говорит Мадияр Баимбетов, заведующий сектором отдела управления АД и ПТ по ЮКО.

Знаки ограничения для въезда грузового транспорта, действительно, установлены. Правда, соблюдают правила не все. Отчаянные водители большегрузов игнорируют запрещающие знаки и на большой скорости «летят» по аварийному мосту, как нагруженные доверху, так и порожняком.

«Очень страшно ходить по мосту, зная, что он в аварийном состоянии. Особенно, когда грузовики проезжают по мосту. Переправа в это время вся ходуном ходит», — говорит житель Шымкента.

«Нам страшно с детьми проходить по мосту, но выбора у нас нет. Утром в школу по нему ходим, а потом назад возвращаемся. Большегрузы ездят туда-сюда. И это несмотря на запрещающие знаки. Мы их тоже понимаем, куда водителям деваться. Объездная дорога очень далеко», — говорит горожанка.

На ремонт моста необходимо больше 200 млн тенге. Если у спасателей найдутся такие средства, то ремонт переправы, укрепление откосов и проезжей части начнется в 2018 году.

Бахром Абдуллаев