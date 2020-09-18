Сайрам — пригород Шымкента, но раньше было наоборот. По мнению многих исследователей, в Средние века на месте Сайрама был крупный город Испиджаб, важный пункт Шёлкового пути.

Как Сайрам город известен с XIII века. Он был мощным центром распространения ислама в Средней Азии, именно поэтому здесь расположены мавзолеи множества исламских деятелей и проповедников.

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В XIX веке Чимкент обошёл соседа и стал главным торговым центром региона. Сайрам утратил статус города и числился селом, пока в 2014 году не стал жилым массивом в составе Шымкента.

@2gis_shym собрали для вас подборку исторического места — города Сайрам, его мавзолеев, башни и мечети.

Перейти в подборку вы можете следующим образом:

1. Зайдите в мобильное приложение 2ГИС или на сайт https://2gis.kz/shymkent;

2. Перейдите в меню (три вертикальные линии в верхнем левом углу экрана);

3. Нажмите на вкладку «Интересное в городе»;

4. Выберите в списке «Сайрам: великий город на окраине Шымкента».