В Шымкенте есть целая улица, где можно получить услуги гадалок

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В Шымкенте есть целая улица где можно получить услуги гадалок

Приворот мужа или любимого, убрать с пути соперницу или узнать будущее — все это готовы сделать или рассказать за определенную сумму гадалки на одной из улиц Шымкента. По словам жителей, сначала гадалка была одна, спустя время появилась целая команда.

Чтоб развить свой бизнес, гадалки посчитали, что нужна реклама. Женщины придумали свой маркетинговый ход, не стали давать рекламу в социальные сети, а просто начали выставлять баннеры вдоль дороги у своих домов.

Шымкентцы восприняли это по-разному, одни уверяют, что это мошенники, которых нужно сажать, другие же считают, что каждый выживает как может. Как удалось выяснить, в основном к гадалкам обращаются люди, которые ищут скот, потерянные вещи и мужа. Мы попытались найти хоть одного клиента, который был бы удовлетворен предоставляемыми услугами Шымкентских гадалок, но все результаты оказались тщетными.

А вы верите гадалкам?

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Шуддин Саидов

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5 Комментариев Включено "В Шымкенте есть целая улица, где можно получить услуги гадалок"

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фон Юнтц

Вот и устроить рейд, целая улица мошенниц.

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2 часов 14 минут назад
Х13

Знаю одну на Сауле лечит а как заболела свекровь вызвали скорую помощь.

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2 часов 11 минут назад
Марина Долгушева

😂, Отырар, вы у них на зарплате? Экая реклама!

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1 час 56 минут назад
Otyrar.KZ

А не подскажите название улицы и телефоны, коль уж на Вас такой эффект произвела «реклама»?)))

Голос ЗА0-1Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 1 минута назад
Наталия Пактарова

Где это улица?

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 45 минут назад
wpDiscuz