Казахстанские маги и гадалки стали меньше зарабатывать, по крайней мере официально. По данным первого кредитного бюро в прошлом году предприниматели, имеющие связи с потусторонним миром заработали около 280 миллионов тенге.

Тогда как годом ранее речь шла почти о трех миллиардах тенге. Несмотря на сохраняющийся спрос на гадалок и астрологов, эксперты отмечают, что реальные масштабы этого рынка оценить сложно.

Инфляция в мире мистики. По официальным данным, в прошлом году казахстанские гадалки, экстрасенсы и астрологи заработали почти в 10 раз меньше, чем годом ранее. Казахстанцы разделились во мнении, одни уверены, каждый вправе тратить деньги так, как считает нужным. Другие говорят: в 21 веке доверять судьбу недоказанному как минимум странно.

Чаще всего к услугам представителей оккультных практик в прошлом году обращались жители городов, на них пришлось 96% всех оказанных услуг. Больше всего официально заработали гадалки в Костанайской области, 216 миллионов тенге. Правда, эти цифры лишь верхушка магического айсберга. В статистику не попадают незарегистрированные специалисты, а часть предпринимателей обследуется выборочно, поэтому реальные обороты рынка могут быть совсем другими.

«Наверное, утопично думать, что их всех можно вывести в легальное поле. Другое дело, что государство признаёт, значит, раз они платят налоги, раз такой ОКЭД есть, значит, государство признаёт их. Теневая останется часть. Что касается вот эзотерических услуг, ну какой налоговик пойдёт этот проверять гадалок, согласитесь? Поэтому, ну не знаю, проклянут и всё. И денег не будет вообще по всему району», — Расул Рысмамбетов, финансист.

Эксперты напоминают, предсказания, гороскопы и расклады таро стоит интерпретировать с долей критики. А добавляют, если предсказание не сбылось, доказать обман сложно.

«Наличие обмана очень тяжело доказать, потому что человек, который передает деньги, сам не понимает, что он хочет получить в обмен. Наверное, тогда надо фиксировать, записывать разговоры вот эти все. И уже исходя из вот этого разговора, то, что тебе гарантируется, тогда нужно смотреть по конкретной теме. Если тебе 100% гарантируют, дай мне 3 миллиона деньги, и ты будешь завтра начальником, это однозначно мошенничество», — Евгений Яворский адвокат.

Поэтому, прежде чем полностью доверить судьбу картам, звездам или кофейной гуще, стоит помнить, самое точное предсказание будущего зависит в том числе и от собственных решений.