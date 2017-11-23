Окончательный вариант латиницы будет представлен через полтора года

Окончательный вариант алфавита на латинице может быть представлен общественности через полтора года. Такое мнение озвучил один из разработчиков казахского алфавита на латинской графике, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом директор Республиканского центра развития языков Ербол Тлешов сообщил в Астане во время заседания Клуба главных редакторов. Он напомнил, что создаются четыре специальные рабочие группы, которые будут работать над правилами орфографии и орфоэпии казахского алфавита на латинице, методикой обучения, изучения и их постепенного внедрения в образовательную систему.

«День, число я не могу назвать. Но, примерно, работа орфографической, методической, экспертно-технической групп у нас запланирована на год. Но мы намечаем, что работа (по орфографии и орфоэпии) займет полгода, будет у нас уже какая-то картинка по орфографии, потом еще будет апробация. Потом через год или полтора будет окончательный вариант алфавита. Предварительный вариант алфавита будет готов к лету, а окончательный — только после апробации», — сообщил журналистам Ербол Тлешов.

Он также отметил, что в состав рабочих групп вошли ученые известных вузов республики, которые тщательным образом будут работать над окончательным вариантом алфавита.

По словам Ербола Тлешова, пока невозможно говорить, останутся ли апострофы как в нынешнем варианте алфавита.

«Надо отметить, апострофов много, их девять. На счет апострофов многие высказываются, мы знаем о них. В рабочей комиссии у каждого ученого также существует своя позиция. Мы думали, что писать апострофы будет намного легче, чем диграфы. Нам кажется, что нужно правописание некоторых букв пересмотреть. Как это будет осуществляться? Мы не можем пока сказать, что что-то, возможно, уберем, а здесь оставим. (…) Комиссия решит», — резюмировал глава Центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешов.