Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику.

Ему был представлен новый вариант казахского алфавита на латинице.

В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 21 октября 2019 года по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики рассмотрено свыше 40 вариантов алфавита, а также проекты правил правописания казахского языка и порядка расположения букв на клавиатуре.

В образовательных учреждениях проведено анкетирование по написанию и чтению знаков усовершенствованного алфавита.

Организованы открытые обсуждения с целью учета общественного мнения.

Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка.

Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике. Алфавит соответствует принципу «один звук – одна буква», закрепленному в письменной практике казахского языка.

Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год.