В Шымкенте муж бросил жену за то, что родила 5 дочерей и ни одного сына, пишет NUR.KZ. Читательница из Шымкента прислала на редакционный WhatsApp фото и просьбу о помощи к казахстанцам, так как она одна не в силах воспитывать пятерых дочерей.

Кариме Хайдарбековой 35 лет, она проживает в Шымкенте в доме, выделенном акиматом, для ожидания очереди на получение социального жилья.

«Замуж меня, естественно, украли в 2000 году, когда мне было 18 лет. С мужем познакомилась после беташара, ему был 21 год.

В 19 лет я родила первого ребенка, не успела получить медицинское образование как хотела. В 2010 году, когда четвертой дочери должен был исполниться год, муж ушел в первый раз.

Я уехала с детьми на заработки в Астану, потому, что жила в ауле со свекровкой. В Астане я работала поваром, шила на дому, мне было стыдно возвращаться домой разведенной. Отец узнал об этом через четыре месяца.

В 2012 году он вернулся, в марте я забеременела, в июне сделали УЗИ, стало известно, что это девочка, муж предложил сделать аборт, я отказалась. Он сказал: «А, ты будешь рожать только девочек, я пойду найду ту, которая родит мне сына», и бросил нас окончательно.

Он получил высшее педагогическое образование, но никогда не работал, пил, я работала одна, потому что рожала девочек. Даже когда хлеб стоил по 35 тенге, он не приносил его домой. Намаз я читала с 9 класса, хиджаб надела после замужества. Муж не читал намаз, но знает ислам и не был против хиджаба.

Младшая дочь родилась недоношенной и с серьезными проблемами со здоровьем, чтобы выходить ее я тратила много времени и поэтому не могла работать.

Я взяла в долг у знакомой товар — детскую и подростковую одежду для продажи. Она тоже читает намаз и носит хиджаб. Когда везла выручку около 400 000 тенге для расчета, попала в аварию в такси, из-за которой попала в больницу. Сумка с деньгами потерялась.

Я нахожусь в трудном положении, не знаю что делать. Прошу, ради Аллаха, помогите найти работу», — обратилась женщина.

Карима Хайдарбекова рассказала, что зарабатывает кройкой и шитьем, делает ремонты и уборку в домах по заказу. Отец женщины умер, родственники не поддерживают с ней отношения.

Мать сама нуждается в деньгах и уходе и живет со старшей и средней внучками.

Номер сотового телефона Каримы Хайдарбековой +7 705 853 6956