В ЮКО стартовала ярмарка социальных идей и проектов

Ассоциация «Гражданский альянс Южно-Казахстанской области» приглашает неправительственные организации области принять участие в Ярмарке социальных идей и проектов, которая состоится 6 декабря 2017 года.

Цели Ярмарки социальных идей и проектов:

— демонстрация достижений неправительственных организаций, новых подходов и технологий в решении актуальных социальных проблем (особенно в сельских районах);

— организация диалога, разработка предложений по обеспечению равноправного партнерства госструктур, институтов гражданского общества и бизнеса.

В рамках Ярмарки будут проведены:

1. Конкурс социальных идей и проектов;

2. Презентация социальных идей и проектов;

3. Награждение победителей.

По результатам Конкурса будут определены 1,2,3 места за лучшую идею и план ее реализации.

Срок подачи заявок на конкурс социальных идей и проектов до 30 ноября по адресу: Шымкент, бульвар Кунаева, 60. Тел.: 8 7026331552. E-mail: ga_uko@mail.ru.