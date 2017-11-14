Ассоциация «Гражданский альянс Южно-Казахстанской области» приглашает неправительственные организации области принять участие в Ярмарке социальных идей и проектов, которая состоится 6 декабря 2017 года.
Цели Ярмарки социальных идей и проектов:
— демонстрация достижений неправительственных организаций, новых подходов и технологий в решении актуальных социальных проблем (особенно в сельских районах);
— организация диалога, разработка предложений по обеспечению равноправного партнерства госструктур, институтов гражданского общества и бизнеса.
В рамках Ярмарки будут проведены:
1. Конкурс социальных идей и проектов;
2. Презентация социальных идей и проектов;
3. Награждение победителей.
По результатам Конкурса будут определены 1,2,3 места за лучшую идею и план ее реализации.
Срок подачи заявок на конкурс социальных идей и проектов до 30 ноября по адресу: Шымкент, бульвар Кунаева, 60. Тел.: 8 7026331552. E-mail: ga_uko@mail.ru.
Реклама
Отправить ответ
1 Комментарий Включено "В ЮКО стартовала ярмарка социальных идей и проектов"
Присвоят все идеи а авторов пошлют подальше. Для этого и устраивают эти Ярмарки т.к. ничего своего нет, ни способностей , ни талантов, ни трудолюбия , так хоть у кого то позаимствовать. Потом присвоят Идеям свое имя ,извлекут прибыть и совесть не потревожит.