Автолюбители Шымкента поддержали креативный новогодний флешмоб

Автолюбители Шымкента поддержали креативный флешмоб по собиранию новогодней елки из машин.

Необычную елку из авто собрали перед этноисторическим комплексом «Казына». Она светилась иллюминацией из включенных фар и привлекла немало зрителей.

В своем видеообращении организаторы флешмоба поздравили всех с наступающим Новым годом от имени автолюбителей и жителей Шымкента. И передали эстафету всем оставшимся городам Казахстана.

— От имени автолюбителей и жителей города Шымкент всех поздравляем с Новым годом! И передаем эстафету всем оставшимся городам Казахстана. Шымкент!!!

Подобный новогодний автофлешмоб ранее уже провели жители Талдыкоргана и Атбасара.