Лето, жара и автомобиль. В ДЧС рассказали о мерах безопасности

Какой южанин не любит жары! Такое впечатление, что в Шымкенте скоро не останется пешеходов: почти в каждой шымкентской семье по одному авто, а то и два-три.

Поэтому нашим автолюбителям очень пригодятся советы о том, какие предметы опасно оставлять в салоне автомобиля в жаркое время года. И советы эти дает полковник гражданской защиты, заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС города Шымкента Эльмира Ережепова.

– Эльмира Уалихановна, разве не все равно, что лежит в салоне автомобиля нашего земляка?

– Совсем не все равно. Автомобили уже давно стали нашими помощниками и компаньонами, без которых мы не мыслим своей жизни. Дошло до того, что иногда мы находимся в машине дольше, чем дома. И этому способствует эволюция современных авто. Ведь они по сравнению со старыми стали просторнее, комфортнее, безопаснее и т. д. Тем не менее это не означает, что вы можете оставлять в них все что угодно.

В первую очередь, вы должны держать свой автомобиль в чистоте. Особенно летом, когда солнце готово расплавить ваше авто. Ведь когда вы оставляете машину на солнце, температура в закрытом салоне поднимается, превращая ее в подобие духовки.

Именно поэтому вы должны думать, что можно оставлять в машине, а чего нельзя, поскольку высокая температура в салоне и прямые солнечные лучи, попадающие через окно, могут расплавить оставленные в машине вещи.

– Зная Вашу дотошность и привычку структурировать пространство, могу предположить, что Вы составили список вещей, которые водители не должны оставлять в своем автомобиле?

– Да, есть такой список! Пожалуйста, не игнорируйте наши советы. Дело в том, что, оставляя эти предметы и вещи в салоне в жаркую погоду, вы рискуете получить кучу проблем. Так что осторожнее!

– И первым в списке значится…

– Канистра с бензином! Летом, когда температура на улице повышается в разы, следует отказаться от перевозки взрывчатых веществ в автомобиле. То есть канистру с бензином нельзя хранить в багажнике. Перевозка таких вещей может привести к трагедии для водителя и его пассажиров.

Далее в списке – аэрозоли. Согласитесь, багажники мужских автомобилей часто напоминают гараж, в котором хранятся аэрозольные масла или пластиковые очистители. Хотя на упаковке есть предупреждение: «Нельзя нагревать!» Многие автомобилисты забывают, что температура в багажнике на солнце поднимается до опасного уровня.

Специалисты не рекомендуют также перевозить в багажнике летом растворители. Отмечается, что они, особенно в стекле, часто ломаются в багажнике. В целом по степени горения они не уступают бензину.

На прошлой неделе, а если точнее, то 26 июня в 15 часов 19 минут, то есть в самый пик жары, в микрорайоне «Нурсат-2» во дворе жилого дома №16 произошло небольшое ЧП. В багажнике легкового автомобиля марки «Киа-Рио» произошел хлопок газового баллончика объемом 350 мл.

В результате хлопка в больницу были доставлены 6 человек! Среди них мужчина 1988 г. р., женщина 1989 г. р. и четверо детей 2012 г. р., 2015 г. р., 2017 г. р., 2021 г. р. (состояние легкой степени тяжести). После осмотра врачом они были отпущены домой, назначено амбулаторное лечение.

Предварительная причина – перегрев багажника автомобиля от солнечных лучей. К счастью, обошлось без возгорания.

По этому вызову выезжали 15 сотрудников ДЧС и три единицы техники. Это чудо, что все так обошлось!

– Есть особые требования к напиткам?

– Скорее, к таре, в которой они хранятся. Ни в коем случае не оставляйте в машине пластиковые бутылки с напитками. Особенно в жаркое время года. Знаете ли вы, что это опасно для вашего здоровья и здоровья ваших пассажиров?

Проведенные исследования доказали, что пластиковые бутылки с водой под воздействием тепла выделяют химическое вещество BPA, или бисфенол А. Этот бисфенол А несет потенциальную угрозу здоровью человека. Особенно для водителей и пассажиров, которые пьют воду во время поездок. Это касается не только лета.

Нежелательно долго держать в салоне пластиковые бутылки и зимой, поскольку во время длительных поездок салон машины хорошо прогревается от печки, в результате чего под воздействием тепла пластиковая тара также начинает выделять опасное вещество ВРА/бисфенол А. Кроме того, при воздействии тепла пластиковая бутылка выделяет производные бензола. А это опасные канцерогены.

– Но совсем без напитков и питьевой воды не обойтись. Что вы порекомендуете?

– Для напитков в машине лучше использовать либо стеклянную тару, либо бутылки из нержавеющей стали, они более экологичны. Это прекрасная альтернатива опасным пластиковым бутылкам.

– Я слышала, что пластиковая бутылка, оставленная в салоне, может стать причиной пожара…

– Да, это на самом деле так. Оставленная в салоне бутылка воды в жаркую погоду приводит к тому, что солнечные лучи могут выжечь в пластиковой консоли машины дыру. Ведь такая бутылка с водой становится ничем иным, как оптической лупой. Луч солнца, попадая на нее, может прожечь поверхность, на которой она лежит.

– Немало тех водителей, кто возит в бардачке различные кремы: для рук, увлажняющие, питательные, от загара и т. д.

– Это вредно, и это понятно: в первую очередь от солнца упаковка крема может треснуть, и тогда весь крем растечется по салону. Но и это еще не так страшно, как то, что из-за воздействия солнца внутри упаковки изменяется структура крема, поскольку ее составляющие из-за солнечного света могут вступать в определенные химические реакции. Когда вы нанесете такой крем на кожу, он может вызвать в лучшем случае раздражение, а в худшем – ожог.

– Не секрет, что автоледи хранят косметику в бардачке.

– О, вот этого делать совсем нельзя! Никогда не стоит держать косметические средства в машине, тем более в наше знойное лето. Дамы за рулем должны просто усвоить, что нельзя оставлять какую-либо косметику в машине. Особенно в жару, ведь она под воздействием тепла может начать работать против них. Она может вызвать у них не только сильное раздражение на лице, но и даже привести к опасной аллергии.

И все равно, зная об этом, многие женщины держат в машине дежурную пудру и другие косметические средства, чтобы, добравшись до места назначения, подправить макияж. Некоторые научились это делать прямо в дороге. Особенно это заметно в пробках, когда дамы прихорашиваются прямо в авто. Им лучше помнить, что зеркало заднего вида в салоне сделано не для того, чтобы они следили за своим лицом. Приоритет – безопасности на дороге!

– Знаю, что беда может случиться даже от одноразовой зажигалки, оставленной в салоне авто…

– Да, летом их часто забывают владельцы автомобилей, особенно после поездки на пикник, где такой зажигалкой удобно разжигать костер. Но именно эта маленькая деталь может стать причиной возгорания автомобиля летом.

– А еще от сильной жары страдают очки…

– Да, этот необходимый летний аксессуар так удобно хранить в автомобиле, особенно на панели. Но из-за влияния прямых солнечных лучей в лучшем случае пластик станет более хрупким. А стекла в машине увеличивают силу солнечных лучей, поэтому от такого влияния очки могут деформироваться или совсем расплавиться.

– Сегодня мы словно слились с электроникой, многие не выпускают из рук смартфоны, плееры. Куда их девать в салоне авто?

– Надо помнить, что любое устройство очень тяжело переносит жару. Будь то плеер или умные часы, буквально через пару часов пребывания на солнце они могут больше не включиться. Помимо этого, могут повредиться дисплей, аккумулятор, а некоторые гаджеты и вовсе взорваться. Даже если уже случилась такая неприятность, и вы оставили смартфон в машине, то сначала вам нужно охладить его в темном месте.

Оставьте его на пару часов, пока он полностью не остынет, и только после этого его можно включать. То же самое касается других гаджетов: часов, плеера, планшета, фотоаппарата. Перегретый процессор и аккумулятор не смогут нормально работать, поэтому устройствам нужен «отдых». Главное – не делать резкого перепада температур, это еще больше может повредить устройство.

– Самая непростительная оплошность – оставлять в салоне авто детей и пожилых людей!

– Да, вот о них мы должны заботиться в первую очередь. Их также категорически нельзя оставлять в салоне авто. Это ОПАСНО! Малыш, оставленный в автомобиле, пока, к примеру, его родители зашли в магазин, – это табу. Зимой легко замерзнуть, а летом – запросто получить тепловой удар, так как на солнце температура внутри машины повышается до смертельно опасного уровня буквально за минуты. Ребенка может зажать закрывающееся окно. Он может сам завести машину и тронуться с места.

– То же самое касается и наших домашних питомцев.

– Да, бывает, что иногда нужно срочно выбежать в магазин, и кажется, что собаку проще оставить в машине. Или вы спешили домой и забыли, что питомец остался в салоне… Случается всякое, поэтому в первую очередь владельцам питомцев нужно быть очень внимательными и осторожными, чтобы не нанести ужасный вред своему любимцу.

У запертого в салоне питомца поднимается температура тела, его организм просто не сможет понизить ее самостоятельно. Из-за жары воздуха в салоне остается меньше, ему становится тяжело дышать. Так что перед выходом из автомобиля тщательно все осмотрите, чтобы избежать неприятностей.

В заключение хотела бы еще раз обратить внимание на то, что прежде чем что-либо оставить в салоне, лучше сто раз подумайте, к чему это может привести.

– Благодарю за подробные разъяснения.

Беседовала Фарида ШАРАФУТДИНОВА