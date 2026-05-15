В Казахстане водителей с медицинскими противопоказаниями будут автоматически лишать прав

Водители с медицинскими противопоказаниями не смогут садиться за руль.

В Казахстане готовят новую систему допуска к вождению. МВД и Минздрав объединяют цифровые базы данных. Сейчас лишить прав можно только через суд, а это занимает месяцы.

После принятия поправок информация о запрете на вождение будет автоматически поступать в систему МВД.

Санжар Адилов, вице-министр внутренних дел: «По информации МВД, в стране насчитывается 22 600 лиц, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Из них у 5 500 лиц действие водительских удостоверений прекращено по решению суда. На это уходят месяцы, а в отдельных случаях — годы».

В ходе обсуждения подняли вопрос возможного ущемления прав водителей. Однако в МВД подчеркнули: речь идет исключительно о безопасности на дорогах. Сегодня по решению суда водительских прав уже лишены 988 человек с медицинскими противопоказаниями.

В качестве примера вице-министр привел трагедию в Урджарском районе, где водитель с эпилепсией сбил группу детей. Тогда трое детей погибли, еще трое получили тяжелые травмы.