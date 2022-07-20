Кроссовер пятого поколения KIA Sportage уже в Шымкенте

Автосалон Mercury провёл дни открытых дверей для шымкентцев и гостей города.

В праздничной атмосфере дилеры компании реализующей автомашины Киа продемонстрировали новинку салона модель Kia Sportage. Каждый желающий мог посидеть за рулём и даже проехать в автомобиле.

Уже на входе в автосалон всех гостей ждали приветливые мимы создавая праздничное настроение для посетителей. Накрытые праздничные столы для всех, кто решил посетить автосалон, добавляли градус настроения. Но большинство гостей интересовал конечно же главный виновник этого торжества — кроссовер 5-го поколения, технические характеристики и условия приобретения, которые удовлетворят самого пристрастного автолюбителя.

«Стоит отметить что это абсолютно новый Kia Sportage пятого поколения. Он оснащается двумя вариантами двигателя двухлитровый и 2,5. 2-х литровый в связке с 6-ти ступенчатой коробкой передач классический, а 2,5 литра 8-ми ступенчатой коробкой передач соответственно. Цена на Спортейдж начинается от 12-ти миллионов 890 тысяч в базовой комплектации и полная будет стоить 18 миллионов 890 тысяч. Так же можно приобрести как за наличный расчёт, так и в кредит. Процентные ставки начинаются от 20-ти процентов и выше. Кредитуют нас Евразийский банк, Банк Центркредит и микрофинансовая организация»,- рассказывает менеджер- консультант автосалона Меркури Анвар Ирисматов.

Многие автолюбители наслышаны о новой модели Киа, и в этот раз им представилась возможность увидеть её своими глазами и оценить кроссовер. Как говорят сотрудники автосалона Меркури, на сегодня Kia Sportage 5-го поколения наряду с Рио самые популярные модели у покупателей. Выдающиеся технические характеристики и дизайн подчёркивают и гости автомобильного салона.

«Машина отличная, агрессивная такая, молодёжная. Линии такие молодёжные, очень нескучная, думаю эмоциональная очень будет. Потому что мотор здесь стоит 2,5, для такой молодёжная очень, скоростная, спортивная. Думаю для городской езды очень хорошая и резвая, молодёжная, красивая. Цена приемлемая, хорошая», — делится впечатлением Айбек Акрамов, житель Шымкента посетивший салон.

Каждому желающему приобрести автомашину сотрудники салона дали возможность испытать автомобиль в деле и провести на ней тест-драйв на улицах города. Приобрести автомашину несложно, но как говорят дилеры, эти модели долго не держатся, спрос на них большой, поэтому заказывать нужно заранее.

Автосалон расположен по адресу — Тамерлановское шоссе, 205. Автосалон «Мercury».