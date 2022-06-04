Кентауцы запустили патриотический флешмоб

День государственных символов в городе горняков встретили по особенному. Жители одной из многоэтажек вывесили флаг на балконе и исполнили гимн, передает OTYRAR.

В Кентау жители повесили флаг на балконе многоэтажек и спели гимн. Видеозапись необычного флешмоба молниеносно распространилась в социальных сетях. Среди исполняющих гимн- молодежь, многодетные семьи, взрослые.

«Важно показать, донести до подрастающего поколения, что есть такой праздник и что государственные символы-наша гордость. Мы хотели показать патриотизм с помощью этого парада. Мы должны отметить этот праздник на высоком уровне«, — отметил житель города Канат Бекметов.

Также в Кентау состоялся традиционный автопробег. Около 20 автомобилей стартовали в зоне отдыха «Коктобе» и проехались по большим улицам города.

Главный атрибут автопробега-государственный флаг Казахстана. Особое участие в патриотическом параде приняли спортсмены

Заместитель акима города Акнур Байболова и секретарь городского маслихата Талгат Балабиев поздравили горожан с 30-летием нашей символики.

Мероприятие продолжилось концертной программой, подготовленной коллективами Дворца культуры имени Шамши Калдаякова. Молодежь исполнила патриотические песни, которые прославляют нашу независимость.