Дополнительные поезда «Шымкент-Астана» появятся с 15 декабря

Дополнительные поезда «Шымкент-Астана» появятся в декабре. В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что по нескольким самым востребованным железнодорожным направлениям выделены дополнительные поезда и 1000 дополнительных прицепных вагонов.

В число востребованных вошли также направления «Шымкент-Астана» и «Астана-Шымкент». Дополнительные поезда пойдут в дни празднования Независимости РК и в Новый год.

«Астана Нурлы жол — Шымкент»: отправление из Астана Нурлы жол 15, 18, 29 декабря, 1 января. «Шымкент — Астана Нурлы жол»: по обороту 16, 19, 30 декабря, 2 января.

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