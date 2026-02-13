В марте назначены дополнительные рейсы по популярным направлениям

В преддверии праздника Наурыз на железнодорожных маршрутах будет предоставлено 35 тысяч дополнительных мест. Об этом сообщили в министерство транспорта Республики Казахстан.

В период праздничных дней АО «Пассажирские перевозки» назначает три дополнительных поезда на 20 рейсов, а также увеличивает составы действующих поездов на направлениях с повышенным спросом.

Принятые меры направлены на обеспечение доступности билетов в пиковые даты.

Дополнительные поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

— №201/202 «Алматы-2 – Астана-1» (6 рейсов);

— №204/203 «Астана Нурлы жол – Шымкент» (8 рейсов);

— №205/206 «Актобе – Астана Нурлы жол» (6 рейсов).

Кроме того, по востребованным направлениям будет дополнительно включено около 230 прицепных вагонов.