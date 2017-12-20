Пути решения транспортного коллапса в Шымкенте разбиваются об отсутствие отчетов пассажироперевозчиков

В акимате Шымкента прошло большое совещание по транспорту. Проводил его глава города Нурлан Сауранбаев. Проблемы все те же, правда, теперь пути их решения ищет новый градоначальник.

В ходе совещания обсуждались вопросы, волнующие жителей города: нехватка автобусов в часы пик, культура и обслуживание пассажиров, несоблюдение графиков и сход автобусов с маршрута задолго до 20:00 часов.

Руководитель отдела городского транспорта и автодорог Куатжан Жуматаев рассказал, что транспортники не выполняют главного обязательства – не обновляют автопарк, более того, некоторые маршруты обслуживают транспортные компании, которые не имеют никакой базы и ни одного автобуса.

Кроме того, по 10 маршрутам расторгнуты договора. При этом пять из них закрыты как нерентабельные, пять временно переданы на обслуживание другой компании. Есть еще 12 маршрутов, но пока желающих на них работать нет.

На помощь транспортникам решила прийти компания «Вираж-лизинг».

Помимо машин в кредит, здесь готовы предоставить и услуги по полному техническому обслуживанию: «То есть ваша задача будет только качественно обслуживать пассажиров и все. Все заботы о машинах мы возьмем на себя».

Помогут предпринимателям и в фонде Даму. По словам представителя фонда условия, предлагаемые транспортникам более, чем привлекательные.

Акимат готов помочь транспортникам, но для этого необходимо видеть полную финансовую картину, поэтому пассажироперевозчиков в очередной раз попросили предоставить полный отчет обо всех доходах и расходах.

К слову, уже проведена работа по установке GPS-трекеров на городские автобусы, а также разработано сотовое приложение, помогающее отследить движение каждого автобуса. Вопрос запуска приложения решится в ближайшее время.

По результатам совещания было принято решение встретиться за круглым столом, где обе стороны – пассажироперевозчики и акимат города представят свое видение дальнейшего развития городского транспорта, которые и послужат улучшению транспортного вопроса в городе Шымкенте.

Пресс-служба акима Шымкента