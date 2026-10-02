Неоплата проезда мешает точно оценить пассажиропоток в Шымкенте

В Шымкенте пассажиры всё чаще жалуются на переполненные автобусы в часы пик. Особенно остро проблема ощущается на маршрутах №52, №171, №35 и №27. Утром и вечером часть горожан не может попасть в салон и остаётся на остановках.

Съёмочная группа телеканала «Отырар» проехала по нескольким маршрутам и убедилась, что в часы пик автобусы действительно переполнены. Пассажиры отмечают, что особенно тяжело уехать утром, когда на работу и учёбу одновременно направляются школьники, студенты и работающие горожане.

Водители также признают, что транспорта на некоторых направлениях не хватает. По их словам, особенно большая нагрузка наблюдается на маршрутах в сторону Шымсити, Асара и Достыка.

В городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщают, что недавно на шесть маршрутов дополнительно вывели семь автобусов. При этом утром и вечером пассажиропоток заметно увеличивается.

По словам директора ТОО «Smart Mobility» Акылбека Ахметуали, одной из причин, по которой сложно точно определить необходимое количество автобусов, остаётся неоплата проезда.

«Если пассажиры не оплачивают проезд, государство не видит реальную картину — сколько людей на самом деле пользуются автобусами. Без этих данных сложно понять, сколько дополнительного транспорта необходимо вывести на линию», — отметил он.

По его словам, доля пассажиров, которые не оплачивают проезд, может достигать 50–60%.

С начала года более тысячи безбилетных пассажиров оштрафовали на общую сумму свыше 90 млн теңге.

По официальным данным, в Шымкенте насчитывается 1120 автобусов. Около тысячи из них ежедневно работают на 80 маршрутах. В среднем общественный транспорт перевозит более миллиона пассажиров в сутки.

Кроме того, с 1 октября в городе продлили схемы движения ряда маршрутов и увеличили количество рейсов по расписанию.