С 1 октября в Шымкенте продлили несколько автобусных маршрутов

С 1 октября в Шымкенте изменили схемы движения нескольких автобусных маршрутов и увеличили количество рейсов. Решение принято с учётом обращений жителей, озвученных во время выездных встреч акима города в сентябре.

Изменения направлены на повышение доступности общественного транспорта и улучшение качества обслуживания пассажиров.

В частности:

— на маршруте №5 добавили ещё один рейс;

— маршрут №9 продлили до новых многоэтажных домов в микрорайоне Бозарык;

— маршрут №12 продлили до производственной базы Coca-Cola;

— маршрут №18 теперь проходит через остановку «Цитадель»;

— автобус №21 продлили до улицы Жанакурылыс в микрорайоне Курсай;

— на маршруте №25 добавили ещё один рейс;

— маршрут №42 продлили от микрорайона Кайтпас до жилого комплекса «Жас Отау» в микрорайоне Туран, также добавлен дополнительный рейс;

— маршрут №51 продлили от рынка «Алаш» до улицы Шардара и добавили ещё один рейс;

— маршрут №54 теперь проходит через школу №72;

— маршрут №66 организовали через улицу Жоласар в микрорайоне Ынтымак;

— на маршруте №70 по выходным добавили два дополнительных рейса;

— на маршруте №171 добавили ещё один рейс;

— на маршруте №206 добавили два дополнительных рейса.

В акимате Шымкента отмечают, что работа по корректировке маршрутов и повышению удобства общественного транспорта будет продолжена.