Санта Клаус из Лапландии поздравил маленьких казахстанцев с Новым годом

Санта пообещал, что все дети получат подарки, которые им понравятся, но всех секретов не раскрыл, пишет informБЮРО.

Санта Клаус отправил казахстанским детям поздравление из своей деревни в Лапландии. Поздравление помогло доставить посольство РК в Финляндии, видео опубликовано в Facebook на странице официального представителя МИД РК Ануара Жайнакова.

Санта Клаустың Қазақстан балаларын Жаңа Жылмен құттықтауы!Santa Greetings to Children of Kazakhstan! P.S. Organized with the assistance of the Embassy of Kazakhstan in Finland #MFAKZ #happynewyearҚазақстандық Дипломаттар БірлестігіMinistry of Foreign Affairs, Republic of Kazakhstan Nai-post ni Anuar Zhainakov noong Biyernes, Disyembre 29, 2017

«Привет всем детям Казахстана! Скоро Новый год, и вам, наверное, интересно, какие подарки вы получите. Мои эльфы внимательно следили за вами, чтобы знать, хорошо вы себя вели или плохо. Почему бы вам не посмотреть вместе со мной, что мои эльфы выяснили о вас? Тогда я смогу кое-что рассказать о ваших новогодних подарках.

Санта Клаус показал полки, на которых записи о детях всего мира.

«Дети Казахстана, я вижу, что вы очень старались быть хорошими. Думаю, что вы получите подарки, которые вам очень понравятся, но всего я вам не расскажу, скоро вы сами узнаете. Всем счастливого Нового года!» – говорит Санта, выезжая на оленьей упряжке в долгий путь с мешком подарков.