Кому в Сенате жить хорошо?

Ну, наконец-то действительно «Фсё!». Новогодние, рождественские и крещенские праздники отгремели. Все салаты доедены, с горячительными напитками категорически завязано до весны, из конфет остались только карамельки…

И тут на тебе – новость. Наш земляк, депутат Сената Парламента РК Али Бектаев на заседании палаты 18 января 2024 года заявил, что казахстанцы должны праздновать Наурыз вместо Нового года.

Никак не ожидала от Али Абдикаримовича такого «выкидыша». Он даже направил запрос на имя премьер-министра.

Вот что заявил в этом запросе сенатор: «Перед Новым годом нарастает суета в городах, идет подготовка к празднику, строят ледовые горки, запускают фейерверки. Пиротехника, которой стреляют между жилыми комплексами, по своей мощности пугает даже взрослых, не говоря уже о детях. О чем говорить, когда в торговых центрах нет свободного места: все ищут дорогие подарки и игрушки, исполняя желания своих детей. Можно понять, конечно, родителей, которые вкладывают душу в подарок. Но мы прекрасно знаем, что большая часть новогодних подарков поступает из-за рубежа, пропагандируя тем самым зарубежные традиции, быт, менталитет и религию, не говоря уже о проводимых корпоративах, елках акимов для школ и утренниках в детских садах».

Али Бектаев заявил о необходимости сформировать особую социально-идеологическую традицию празднования Нового года в Казахстане.

По мнению сенатора, «Для Казахстана праздник Наурыз должен стать традицией. В народе говорят, что Наурыз – это великий день, начало года, начало равноденствия. Согласно мифологическому преданию, в ночь на 21 марта по степям бродит Кыдыр ата. Как правило, в этот день люди очищаются от плохих намерений и обновляются. В этот день люди помогают всем. Также тепло они приветствовали друг друга и прощали обиды, давая благословение – бата. Мы считаем, что пришло время для нас, казахстанцев. Эти ценности должны стать духовной основой нашего народа, а Наурыз – нашей основной национальной идеологией. Наурыз должен стать символом обновления и возрождения».

А для того чтобы именно эти ценности, которые несет праздник Наурыз, стали духовной основой, сенатор считает необходимым принять в стране общенациональную концепцию празднования Наурыза.

Али Бектаев как никогда конкретен, он считает, что нужно сформировать научный центр, который будет исследовать значение Наурыза. Необходимо, по его мнению, провести также в этот праздник всенародную акцию помощи поддержки многодетных семей, людей с низким уровнем жизни, инвалидностью.

Это предложение вызвало в соцсетях небывалый эмоциональный всплеск. Как всегда, нашлись и те, кто поддержал эту странную инициативу, и те, кто был категорически против.

Больше всего народ разозлило то, что Бектаев предложил праздновать Наурыз вместо Нового года. Вот именно не вместе с ним, а именно «вместо».

В связи с этим у меня вопрос не просто к Али Бектаеву, а к председателю Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан. Вам что действительно заняться нечем?! Зачем Вам этот дешевый пиар? Стоило Президенту страны высказаться о своем особом отношении к Наурызу, как Вы тут как тут. Очки зарабатываете перед приближающимся выходом на пенсию?

Вашу энергию и энтузиазм направить бы на проблемы сел и аулов. Как удержать молодежь в аулах, как приблизить к сельским поселениям блага современной цивилизации. Как сделать их жизнь комфортнее.

На днях, буквально 26 января, исполняется год, как Вас переизбрали на должность председателя Комитета по аграрным вопросам, природопользования и развития сельских территорий Сената Парламента РК. Вы четыре с половиной года возглавляете этот комитет, а где результат этой деятельности? Народу стало легче жить? Он перестал брать кредиты? Бежать за лучшей долей в города? Вы инициировали какие-то госпрограммы по возрождению животноводства, по справедливому распределению пастбищ? По решению вопросов с поливной водой, минеральными удобрениями, ГСМ для техники аграриев? По улучшению пород скота, как идет и идет ли вообще селекционная работа в Казахстане? Какие вузы и как готовят сегодня животноводов и аграриев? Жива ли наука?

Этими вопросами надо заниматься. День и ночь. Мы – аграрная страна, нам надо двигаться в этом направлении, быть по развитию АПК если не впереди планеты всей, то и не в последнем ряду.

…Да Наурыз и без Вас как был народным любимым праздником, таким он и будет. И через 10, и через 20 лет, когда нас с Вами уже не будет. Нас не будет, а Наурыз будет! И слава Всевышнему! Зачем его противопоставлять Новому году? Это два совершенно независимых праздника, которые ну никак не исключают друг друга. У каждого из этих праздников свои глубокие корни, свои прекрасные традиции. Один принято встречать в стенах дома, другой – на лоне природы, как минимум во дворах дома или офиса. Оба праздника популярны и любимы народом.

Неужели не понятно, что Новый год – это просто смена цифр, был 2023-й, наступил 2024-й. Был декабрь, стал январь. В чем вопрос?

Не монополизируйте свое исключительное право на то, как надо справлять Наурыз. Классно мы его будем отмечать. По советам своих местных аксакалов и ажешек. Без научного центра точно.

Мудрее надо быть, агай. Вы в своей партийной работе оказались малоэффективным, умудрившись не поднять ее авторитета в стране, в которой 90 процентов народа родом из аула.

Короче, господин Бектаев, руки прочь от Нового года. И да здравствует Наурыз!

Фарида Шарафутдинова