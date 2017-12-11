В многоэтажке Шымкента нашли тела троих детей и бабушки

Четыре человека, трое из которых — несовершеннолетние, погибли в Шымкенте, в многоэтажном доме по проспекту Республики, передает Zakon.kz cо ссылкой на TVK.

Четыре тела были обнаружены 10 декабря в квартире на четвертом этаже дома № 31. Среди погибших — девочка четырех лет, два подростка двенадцати и тринадцати лет и их бабушка.

Родственники и соседи накануне высказали обеспокоенность длительным отсутствием детей и взрослых. Семья снимала квартиру в жилом доме по проспекту Республики. Волнения родственников переросли в тревогу и они вызвали спасателей ЧС и полицию.

Когда сотрудники ДЧС вскрыли двери, то обнаружили страшную находку — мертвые тела. По всей видимости, смерть наступила двое-трое суток назад.

По одной из предварительных версий, причиной смерти мог стать газ. Проводится расследование.