В Туркестане установлен один из самых высоких флагштоков

В Туркестане сдана в эксплуатацию площадь Символов, где установлен третий по высоте флагшток в стране. Высота постамента флага составляет 62,5 метра, а ширина развевающегося знамени – 12 метров, высота — 24 метра.

В торжественной церемонии открытия площади принял участие аким области Жансеит Туймебаев.

«В одном из своих выступлений Президент Казахстана Н.А.Назарбаев отметил – «Государственные символы – это одна из незыблемых основ нашего государства нашего суверенитета. Они выражают священный объединяющий образ Независимости». Почитание и уважительное отношение к государственным символам — гражданский долг каждого казахстанца. Поэтому я призываю всех с уважением относиться к государственным символам и «Площади символов», — сказал Ж. Туймебаев.

На площади, построенной вдоль проспекта Бекзата Саттарханова, возведены специальные каменные плиты, на которых высечены крылатые слова Главы государства, а также нашли свое отражение и государственные символы Республики Казахстан. Строительство объекта вело ТОО «Түркістан Жарық Тазалық», на эти цели из местного бюджета было выделено 230 млн. тенге, которые полностью освоены. Проведены работы по благоустройству.

Отметим, на площади установлены различные малые архитектурные формы и фонтаны, а также беседки, скамейки, урны, газоны и цветочные клумбы, посажены декоративные деревья.

Пресс-служба акима ЮКО