Авиарейсы «Петропавловск-Шымкент» возобновятся 8 января. Такую дату полетов предоставила северному аэропорту авиакомпания «SCAT Airlines», пишет pkzsk.info.

По словам директора аэропорта Марата Хасенова, североказахстанская воздушная гавань готова принимать самолеты. К слову, сегодня один чартерный рейс здесь уже приняли. Что же касается регулярного авиасообщения Петропавловск-Астана-Алматы и Шымкент, то по данным маршрутам авиарейсы будут возобновлены со следующего понедельника — 8 января. Как рассказал Марат Хасенов, именно такие даты полетов установлены авиакомпанией «SCAT Airlines».

В последнюю неделю уходящего 2017 года аэропорт не принимал самолеты из-за сложных метеоусловий. Из-за сильного тумана пассажирам пришлось сдать свои билеты и воспользоваться железнодорожным транспортом.