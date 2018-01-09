Экзотические для Казахстана лимоны выращивают в районах ЮКО

Казахстанцам предлагают заняться лимонным бизнесом. Серия бесплатных обучающих семинаров по ведению бизнеса на выращивании лимонов пройдет в городах Казахстана.

Их организатором выступило общественное объединение «Ауылды көтеремiз – Возродим село» в партнерстве с национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и фондом «Даму».

Как сообщил abctv.kz руководитель «Ауылды көтеремiз – Возродим село» Кайрат Жанабилов, семинары будут для желающих заняться лимонным бизнесом, независимо от масштабов, как в домашних условиях, так и в промышленных объемах.

«Любой горожанин даже с минимальными стартовыми вложениями может стать домашним фермером, устроив собственный лимонарий у себя на лоджии, балконе, чердаке, мансарде, веранде, в сарае», – уверен он.

Причем зарабатывать можно будет не только на продаже самих плодов, но и саженцев, а также цитрусовых деревьев.

«Начав с небольшой для пробы суммы и вложив несколько тысяч, десятков или сотен тысяч тенге в саженцы (у кого какие возможности), – считает г-н Жанабилов, – казахстанцы тем самым одновременно смогут внести вклад в развитие отечественного агробизнеса, так как это будет способствовать импортозамещению завозимых из зарубежных стран цитрусовых. Каждый регион может их производить в достаточных для себя количествах».

К слову, по представленным объединением данным, Казахстан импортирует 99% цитрусовых.

Своим опытом ведения лимонного бизнеса с участниками семинаров поделится шымкентский фермер Сергазы Бекмурат.

Он занимается цитрусовыми уже более 15 лет. На данный момент имеет собственный питомник и лимонарий, соответственно, зарабатывает как на лимонах, так и на саженцах.

Сергазы Бекмурат говорит, что пробовал выращивать разные культуры, но в конце концов остановился на цитрусовых.

«Лимоны оказались самыми выгодными, – рассказал он. – Преимущества этого бизнеса в эффективности, относительно небольших затратах, высокой урожайности и доходности».

Так, по его словам, с одного дерева в теплицах можно получить минимум по 80-90 килограммов плодов. По его расчетам, вложения окупятся через три года.

Кайрат Жанабилов считает Сергазы Бекмурата хорошим примером для популяризации цитрусового бизнеса в стране, который фактически только начинает развиваться в Казахстане.

Среди других производителей отечественных лимонов он называет также фермера из Казыгуртского района ЮКО Маната Тансикбаева.

В его теплице на 60 сотках – 640 деревьев шести-семилетнего возраста, сейчас они дают в среднем по 70 килограммов, и с каждым годом урожайность будет увеличиваться.

«Никаких сверхособых затрат и хлопот лимоны не требуют, – сказал Манат Тансикбаев. – Топить начинаем, когда на улице минус семь градусов. При этом расходы угля минимальные. Экономически лимонный бизнес очень выгоден, только надо подождать, пока дерево вырастет. Зато потом этот бизнес останется детям и внукам в наследство».

Экзотические для Казахстана лимоны также выращивают в Толебийском и Сарыагашском районах ЮКО, Шымкенте, Кентау.

Ранее пресс-служба акимата ЮКО сообщала о появлении в регионе нескольких лимонариев. Точной статистики на этот счет нет.

По данным Сергазы Бекмурата, на данный момент общая площадь занятых под выращивание лимонов земель в ЮКО составляет около 20 гектаров.

Такие цифры для региона, климатические условия которого подходят для цитрусовых, он считает ничтожно малыми.

Клара Ларина, Шымкент