Илья Ильин вернется в спорт — тренер Ержан Болтаев

Илья Ильин скоро возможно вернется в спорт — заявил тренер казахстанского штангиста Ержан Болтаев в интервью ТК «Otyrar TV». Ильин сейчас готовится и, возможно, в следующем году начнет работу.

Напомним, тяжелоатлет был лишен двух олимпийских медалей из-за положительных допинг-проб.. Согласно решению дисциплинарной комиссии IWF Ильин был дисквалифицирован на два года.

«Пыл у него немного ниже, но если он снова прикоснется к грифу, то он зажжется. Он живет этим видом спорта. Штанга — это сила, а сила — это Илья. Сейчас он взбодрился, процесс прошел очень хорошо. Кстати, он похудел и это плохо. Но вот сейчас начнем подготовку и начнем работу. Он способный и трудолюбивый. Равных в этом спорте, по моему мнению, Илье пока нет. На все нужно время! Я с ним общаюсь каждый день, и настрой у него вполне позитивный. Все еще будет». — рассказал тренер штангиста Ержан Болтаев.

Тренер известного штангиста посетил Шымкент и провел мастер-класс с молодежью Шымкента. Ержан Болтаев был удивлен активности шымкентской молодежи и даже предположил, что в таком ритме Шымкала может уверенно вырастить будущих чемпионов и олимпийских призеров.