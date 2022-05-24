Жайна Шекербекова вернулась с «бронзой» из Турции

Бронзовую призерку Жайну Шекербекову встретили в аэропорту Шымкента. Спортсменка вернулась из Чемпионата мира по боксу, который прошел в Турции, передает OTYRAR.

«Я читала все пожелания через соц сети, и с этими словами поддержки я победила. Всем спасибо за поддержку, я надеюсь, что впереди у меня будет много высоких достижений», — говорит Жайна.

По количеству участников Чемпионат мира в Турции побил все рекорды. За звание лучших состязались спортсмены из 73 стран мира.

Шамиль Сафиуллин, главный тренер женской сборной команды Казахстана по боксу:

«Каждый бой был сложный, приехали самые сильные. 73 страны принимали участие, это самое масштабное соревнование в женском боксе. Мы всегда рассчитывали на высший результат, мы рассчитывали на золото, в прошлый раз было серебро. Будем находить и исправлять ошибки. На следующий чемпионат рассчитываем получить золото.

Жайна Шекербекова, выступающая в весовой категории до 52 килограммов, в полуфинале встретилась с соперницей из Таиланда Джутамас Джитпонг. Поединок завершился победой Джутамас раздельным решением судей. Наша спортсменка стала обладательницей «бронзы».

«Я провела четыре боя, мои соперницы были достойные, среди них были чемпионы Олимпийских игр, Европы и мира. До этого я участвовала в категории до 50 килограммов, сейчас до 52. Готовилась к Чемпионату в Стамбуле три месяца, занималась в день по четыре часа. Теперь буду готовиться к Азиатским играм«, — говорит Жайна Шекербекова.

Планы на будущее у Жайны амбициозные, главный тренер говорит, победа досталась при поддержке большого количества людей.

«Каждая медаль достается нелегко, это большой труд не только спортсмена, но и тренеров, врачей, руководства, которое всегда нас поддерживало, на всех соревнованиях нас финансировало. Это работа большой команды», — поделился тренер.

Жайна Шекербекова трижды принимает участие в Чемпионатах Мира. Шесть лет назад она заняла третье место в столице Казахстана. А в 2018 в Индии взяла «серебро».