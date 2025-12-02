Шымкентская спортсменка завоевала серебро на ЧМ по каратэ

Шымкентская спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира по каратэ. Софью Берульцеву в аэропорту встретили земляки, родственники и представители администрации спорта.

Цветы и высоко поднятый флаг: серебряную призерку чемпионата мира по каратэ встретили в аропорту Шымкента. Софья Берульцева с успехом выступила в Каире.

«На этот год других соревнований нет, конец января — и начнутся новые старты. До этого мы займёмся восстановлением, уделим внимание здоровью и затем начнём тренировки», — говорит Софья Берульцева, серебряный призер чепионата мира.

В финале чемпионата мира в категории свыше 68 килограммов Софья билась против каратистки из Германии и завоевала серебро. Спортсменка является чемпионкой Азии и мира среди юниоров, бронзовым призёром Токийской Олимпиады 2021 года и победительницей Летних Азиатских игр. Коллеги по татами отмечают, что эта медаль — результат долгого труда.

«Мне очень нравится, как выступает Софья. Она долго готовилась к этому турниру, и я видела. Я знаю что ей было трудно и не было простых соперников. Но Софа показала очень классные бои» — говорит Сагдиана Рахманкулова, спортсменка.

В спортивном ведомстве возлагают на Софью большие надежды. И надеются что она принесет золото Азиатских игр.

«Азиатские игры пройдут в Японии. Софья уже включилась в подготовку, и мы надеемся, что она завоюет золотую медаль», — говорит Ермек Дарменов, заместитель руководителя управления спорта Шымкента.

Чемпионат мира в Каире собрал больше 350 спортсменов из 86 стран. Сборная Казахстана завоевала одну серебряную и две бронзовые медали. Из Шымкента в турнире участвовали два спортсмена.