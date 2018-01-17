Как работают лифты в многоэтажках Шымкента и кто их обслуживает?

Территория Шымкента за последние годы выросла в разы. Вместе с тем выросло и количество высотных домов с лифтами. И сегодня, по словам специалистов, чувствуется острая нехватка компаний, занимающихся содержанием этих подъемных механизмов, качество работы которых оставляет желать лучшего.

ТОО «Шымкентлифтмонтаж» — единственная компания, которая занимается ремонтом и содержанием в надлежащем состоянии лифтов в шымкентских многоэтажках еще со времен Советского Союза. Ежедневно в диспетчерскую службу компании поступает до 10-15 вызовов от застрявших в лифтах горожан. По словам работников ТОО, их задача — не оставить ни одну проблему без внимания.

«Компаний, которые заключают с жителями договоры на обслуживание лифтов, а потом недобросовестно относятся к своим обязательствам, у нас в городе немало. Жители столкнувшиеся с трудностями при поломки лифтов идут со своей бедой в акимат. Они в свою очередь обращаются с просьбой к нам. Мы едем и устраняем поломку, не взирая на отсутствие договоренности», — говорит Рыскулбек Дауирбаев, инженер ТОО «Шымкентлифтмонтаж».

За лифт в своем доме жильцы платят регулярно немало. И за эти деньги хотели бы иметь хорошие услуги. Платить за пользование лифтом можно ежемесячно или покупать жетоны.

«Лифт в нашем доме новый, мы ежемесячно покупаем жетон и ездим», — говорит жительница АДЦ.

«Я раз в три месяца плачу за лифт. Сумма к оплате приходит вместе со счетом за комуслуги. А сколько я плачу, точно не могу сказать, не особо обращаю внимание», — сказала жительница микрорайона Нурсат.

В Шымкенте сегодня насчитывается 116 новых лифтов. К ним стоит прибавить еще 68, доставшиеся в наследство со времен Союза. Согласно требованиям, подъемные механизмы должны меняться каждые 25 лет. Вот только эти правила похоже канули в лету, так же как великая держава.

«В нашем городе был обновлен всего 21 лифт. 12 находятся в весьма плачевном состоянии и требуют скорейшей замены», — говорит Улжан Турсынбекова, главный специалист инспекции «Тургын уй Шымкент».

С учетом того, что население Шымкента растет очень быстро и количество высотных домов постоянно увеличивается, стоило бы подумать о том, чтобы создать побольше обслуживающих компаний, работающих на законных основаниях и располагающих грамотными специалистами. Ведь речь в этом случае идет о безопасности людей!