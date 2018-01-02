Какая погода ожидает шымкентцев в январе

Как сообщает Казгидромет, в первой декаде месяца на большей части нашей республики с господством Сибирского антициклона ожидается ясная, умеренно морозная погода в ночные и утренние часы с туманами.

В целом средняя за январь температура воздуха ожидается около климатических значений, лишь на западе страны выше нормы на 1°С.

Погода в Шымкенте в январе 2018 ожидается ясная: днем +2 °C, ночью -3 °C. Ниже приведена примерная таблица, из расчета изменения среднемесячной температуры в январе и показателей за прошлые годы.

Количество осадков за месяц предполагается меньше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, больше нормы – в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, на большей части Кызылординской, на севере Костанайской и Карагандинской, в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях, около нормы – на остальной территории.

Температура воздуха составит: на западе ночью 5…13 мороза, днем 0…5 мороза; на севере и в центре страны ночью -20…-25, местами на востоке до 30 мороза, днем -15…-20, местами на востоке до 25 мороза.

Лишь на юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды: осадки, туман и гололед, с температурным фоном ночью 3…13 мороза, днем 0…5 мороза, местами на юге страны до 5 тепла. Согласно долгосрочному прогнозу, существенное понижение температуры воздуха следует ожидать на Крещение, когда температура воздуха понизится: в северной половине ночью до 25…30 мороза, днем до 20…25 мороза; в южной половине ночью до 17…22 мороза, днем до 10…15 мороза.